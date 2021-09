Ben je fan van retro-games, dan zal Lost Judgment waarschijnlijk goed bij jou in de smaak vallen. Het nieuwste deel in de serie bevat namelijk 16 verschillende games van vroegere tijden.

Ryu Ga Gotoku Studio maakt er met de Yakuza-reeks een sport van om met elk nieuw deel een aantal retro-games in de game te stoppen. Lost Judgment en diens voorganger spelen zich in hetzelfde universum af en dezelfde ontwikkelaar staat aan het roer, dus wordt de genoemde traditie voortgezet.

Het nieuwste deel in de Judgment-serie voorziet je in een flink aantal retrogames. Dit begint met 16 in de basis en dat kun je nog uitbreiden met vier titels die als betaalde extra content worden aangeboden.

De titels die je in Lost Judgment kunt spelen zijn als volgt:

Arcade Space Harrier (1985)

Fantasy Zone (1986)

Super Hang-On (1987)

Fighting Vipers (1995)

Sonic the Fighters (1996)

Motor Raid (1997)

Virtua Fighter 5 Final Showdown (2010)

Hama of the Dead (2021) Master System Alex Kidd in Miracle World (1986)

Fantasy Zone (1986)

Secret Command (1986)

Enduro Racer (1987)

Penguin Land (1987)

Quartet (1987)

Woody Pop (1987)

Maze Hunter 3D (1988) Master System (DLC) Alien Syndrome (1987)

Fantasy Zone II: The Tears of Opa-Opa (1987)

Global Defense (1987)

Sagaia (1992)

Meer weten over Lost Judgment? Check dan hier onze review.