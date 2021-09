Capcom ondersteunt over het algemeen de Monster Hunter serie behoorlijk goed. De afgelopen maanden heeft Monster Hunter Rise ook de nodige gratis updates gehad, maar komend jaar kunnen we een daadwerkelijke uitbreiding verwachten genaamd Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Dit lijkt behoorlijk op hoe Capcom Monster Hunter World destijds ook had aangepakt. Een hoop gratis updates en uiteindelijk was daar Iceborne. Veel is er nog niet bekend over Monster Hunter Rise: Sunbreak, maar we mogen er van uitgaan dat weer de nodige nieuwe hunts en monsters zullen krijgen. Voor nu staat de uitbreiding geplanned voor zomer 2022. Voor die tijd zullen we vast meer horen over deze uitbreiding.