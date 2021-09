In 2019 bracht SEGA ons, samen met ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio, een spin-off van de Yakuza-reeks genaamd Judgment. Die game werd goed ontvangen en dus werd besloten om een vervolg te maken. Dat vervolg – Lost Judgment – kwam deze week uit en om de release van de game te vieren heeft SEGA de onderstaande launch trailer uitgebracht.

In Lost Judgment kruipen spelers in de huid van Takayuki Yagami, een privédetective die onderzoek doet naar Akihiro Ehara. Ehara wordt verdacht van aanranding en wordt vervolgens ook in verband gebracht met een mysterieuze moord. Aan jou als speler de taak om de waarheid in deze zaak te achterhalen.

Wil je meer weten over Lost Judgment? Lees dan hier onze review, waarin we de game met een prachtig cijfer belonen.