Met Suicide Squad: Kill The Justice League vieren we binnenkort – enfin, “in 2022” – de terugkeer van ontwikkelaar Rocksteady, bekend van de immens populaire Batman Arkham games. In deze titel neem je het titulaire team slechteriken onder de duimen, terwijl ze de degens kruisen met de wel erg kwaadaardig ogende helden van de Justice League.

Rocksteady heeft ondertussen het artwork van Suicide Squad: Kill The Justice League vrijgegeven. Je kan de aanstekelijke prent hieronder bewonderen. De ontwikkelaar heeft daarnaast ook laten weten dat we op 16 oktober tijdens de DC Fandome een nieuwe onthulling omtrent de game kunnen verwachten. Een bevestiging van wat we reeds vermoedden, dus.