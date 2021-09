Tijdens een gesprek met de YouTuber Jon Ford bevestigde Eric Williams het gebruik van verschillende schilden in God of War: Ragnarök. Williams, die instaat voor de regie van de game, liet daarbij ook weten dat elk schild diens eigen vaardigheden en defensieve mogelijkheden heeft en het de spelers toelaat om Kratos volledig naar eigen wens uit te rusten en te upgraden naarmate het verhaal verder gaat.

“Yes, there are different shields, and they have different defensive options, and abilities, and the reason why we’re doing this is we really want to open up the expressive choice — the way that you build your Kratos — like the equipment, and loadout, and things like that.

So all the way down to the defense, you can, you know, kind of play a little differently, and then enemies know how to respond to that, or force you into these different situations where you need to use different things. So I think it’ll be fun for players to explore that, but also, just kind of, like we want it to be more expressive where you know your choices matter when you set them up.”