Er hebben al meerdere Halo Infinite testsessies plaatsgevonden, maar die waren tot op heden exclusief voor Halo Insiders. Microsoft heeft voor iedereen die tot dusver buiten de boot viel echter goed nieuws, want van 1 tot en met 3 oktober is de multiplayer voor iedereen te spelen.

Het enige wat je even moet doen is de Xbox Insider Hub downloaden via de Xbox of Windows Store en de Halo Infinite test joinen. De testversie kan je vervolgens onder het Preview tabblad vinden en daar kun je de beta alvast downloaden, zodat je dit weekend gelijk aan de slag kan.