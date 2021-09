Via Twitter heeft PlayStation Game Size laten weten hoeveel ruimte de Battlefield 2042 beta zal innemen op je console of pc. De persoon achter het account is namelijk de databases ingedoken en heeft ontdekt dat de beta ongeveer 16,86GB van je harde schijf nodig heeft. Dit is op de PlayStation 5, maar de verwachting is dat dit voor de pc en andere consoles niet al te veel zal verschillen.

Let wel op dat dit nog zonder eventuele updates is, dus na de start van de beta kan dit nog wat groeien. De beta zelf kun je vanaf 5 oktober downloaden en gaat een dag later van start voor spelers die een pre-order hebben geplaatst, de test zal tot en met 10 oktober beschikbaar zijn.

Battlefield 2042 is vanaf 19 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.