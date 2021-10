Van 6 tot en met 10 oktober zal er een open beta plaatsvinden van Battlefield 2042. PlayStation-bezitters kunnen zonder enige voorwaarden hieraan meedoen, maar dat is niet het geval voor Xbox-eigenaren.

Als je Battlefield 2042 al vroegtijdig wilt checken, dan kan je aanstaande woensdag de open beta spelen, mits je een pre-order hebt. Anders kan je vanaf 8 oktober deelnemen. Heb je een Xbox One of Series X|S, dan zit er een voorwaarde aan vast om aan het voorproefje van Battlefield 2042 mee te doen. Je moet namelijk een Xbox Live Gold abonnement hebben.

Ben je in het bezit van een PlayStation 4 of 5, dan kan je de open beta altijd spelen. Een PlayStation Plus-abonnement is hier namelijk geen vereiste.