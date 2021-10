Verschillende bedrijven hebben zich al uitgelaten over de consoletekorten en zij laten allemaal weten dat dit zelfs tot ergens volgend jaar zal duren. Phil Spencer, de grote baas van Xbox, heeft hier nu ook zijn mening over gegeven.

Spencer heeft in een interview met The Wrap gesproken over de tekorten van de current-gen consoles. De baas van Xbox is van mening dat je ook volgend jaar moeilijk aan deze spelcomputers kan komen. Dit komt niet alleen door het gebrek aan halfgeleiders, maar ook andere componenten zijn moeilijk verkrijgbaar.

“I think it’s probably too isolated to talk about it as just a chip problem,” he said. “When I think about, what does it mean to get the parts necessary to build a console today, and then get it to the markets where the demand is, there are multiple kind of pinch points in that process. And I think regretfully it’s going to be with us for months and months, definitely through the end of this calendar year and into the next calendar year.”