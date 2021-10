Nog ongeveer een maand totdat we aan de slag kunnen met Forza Horizon 5. Zoals Microsoft nu al een aantal jaar doet met hun games, zal ook de nieuwste telg in de Forza-serie zijn weg naar het pc-platform vinden. Op de Xbox Series X|S kan je natuurlijk direct aan de slag met de game, maar op de pc moet je systeem logischerwijs aan wat eisen voldoen.

Gelukkig vallen de systeemeisen redelijk mee, zoals te zien is in de grafiek. Enkel de “Ideal Spec” zal voor veel pc-gamers wellicht wat lastig zijn, gezien de nieuwste generatie AMD en Nvidia kaarten nog altijd net zo zeldzaam, of misschien zelfs nog zeldzamer, zijn dan de huidige generatie consoles. Ben jij klaar voor de start op 9 november aanstaande?