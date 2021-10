Hermen Hulst kan natuurlijk lollig doen op het internet dat niemand het zag aankomen, maar dat Bluepoint Games overgenomen zou worden door Sony was net zo voorspelbaar als dat je weet dat je een keer naar de wc moet. Bluepoint heeft meerdere games opgepoetst en opnieuw uitgebracht onder de noemer remaster dan wel remake. Games die in het verleden ook hun weg vonden naar de Xbox consoles. De laatste paar jaar waren het voornamelijk de wat oudere PlayStation titels die de eer kregen om een nieuw likje verf van deze talentvolle studio te ontvangen. Het is dan ook niet zo gek om Bluepoint nu als een officiële Sony studio te zien, afgezien van het zeer slordige lek eerder dit jaar.

Met hun laatste project, Demon’s Souls, werd de brief eigenlijk gezegeld. Sony kon er geen doekjes meer om winden en moest deze studio wel binnenhalen. De liefde die in de remake van Demon’s Souls zit, is van een ongekend hoog niveau wat door alles in die game uitgeademd wordt. Natuurlijk zagen we dit al terug in de Shadow of the Colossus remake, maar het punt is vooral dat Bluepoint zich met hart en ziel op een game stort om die nieuw leven in te blazen. En dat is natuurlijk niet zonder reden, want de mensen die werkzaam zijn bij deze studio, zijn ook gewoon fans van de games die ze onder handen nemen.

Passie lijkt de drijfveer te zijn om dit soort projecten tot een succes te maken, maar een vraag die al langer speelt is of het nu niet ook tijd is voor Bluepoint om met een eigen project te komen. In een eerder bericht werd bevestigd dat het inderdaad tijd is voor Bluepoint Games om zich te wenden tot een volledig nieuw project. Het echte kunnen van deze studio in dat opzicht zal dan pas getoond worden, waarvoor ze de vrijheid krijgen van Sony, ogenschijnlijk. Klinkt erg goed natuurlijk, maar is dat eigenlijk wel een goed idee?

We zullen niet ontkennen dat bovenaan ons lijstje een remake van Metal Gear Solid 1 staat, uiteraard in samenwerking met Hideo Kojima. Maar ook andere oude Sony exclusieve titels mogen wat ons betreft weer uit het graf opgegraven worden. Er zijn immers genoeg parels in de bibliotheek van Sony te vinden, die zeker een nieuwe en moderne kans verdienen om te floreren in de tijden van de PlayStation 5. Denk aan een Syphon Filter, The Getaway, Resistance, SOCOM of bijvoorbeeld MotorStorm. Bluepoint Games is immers de koning van remakes en remasters, dus een betere studio is er eigenlijk niet voor dit soort projecten. Zeker gezien Sony echt heel veel franchises bezit, is het in bepaalde zin zonde om Bluepoint Games een origineel project te zien maken, die (zeer hoogstwaarschijnlijk) een beetje de Sony blueprint als basis zal hebben. En die kennen we inmiddels wel: een cinematische en emotionele ervaring.

Daarom is de stelling van deze week dat Bluepoint Games zich juist moet bezighouden met het meer remasteren en remaken van oude Sony parels. En dat ze zich pas op lange termijn met nieuwe originele IP’s moeten gaan bezighouden, eventueel met een tweede team binnen de studio. De remasters/remakes doen het relatief gezien erg goed, dus ook voor Sony is het een soort van safe bet om hierin te investeren. Mee eens of heeft Bluepoint Games deze nieuwe kans nu wel verdiend? Of ben je remasters/remakes gewoon zat? Het kan alle kanten op en laat weten in de comments hieronder hoe jullie er over denken.