Nadat de titels eerder al lekten, bevestigde Sony vorige week woensdag de PlayStation Plus line-up voor oktober. We mogen deze maand weer met drie games aan de slag en dat zijn Hell Let Loose voor de PlayStation 5, Mortal Kombat X voor de PlayStation 4 en PGA Tour 2K21, eveneens voor de PlayStation 4.

Zoals iedereen wel weet, is de eerste dinsdag van de maand de dag waarop de line-up van PlayStation Plus van een update voorzien wordt. Dat is dus vandaag het geval en bij dezen bericht dat je de drie genoemde games nu kunt binnenhalen en spelen, mits je PlayStation Plus abonnee bent.

Hell Let Loose kun je hier vinden, Mortal Kombat X hier en PGA Tour 2K21 hier. Nog PlayStation Plus tegoed nodig? Dan kan je hier terecht.