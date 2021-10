EA heeft de nieuwe Hazard Zone modus voor Battlefield 2042 eerder al aangekondigd en gelukkig krijgen we deze week nog de eerste beelden van deze hoog geanticipeerde nieuwe modus te zien. De reveal trailer van het nieuwe Hazard Zone zal morgenmiddag om 17.00 uur ’s middags in première gaan.

Eerder beschreef DICE Hazard Zone als een moderne opvatting van de unieke DICE multiplayer ervaring én verzekerde daarbij dat de modus heel anders zal zijn dan eerdere Battlefield modi zoals Conquest en Breakthrough.

In augustus kwam uit een datamine een gerucht naar voren die de suggestie wekte dat Hazard Zone geïnspireerd is door Escape from Tarkov, of dit ook echt zo is zullen we morgenmiddag te zien krijgen.