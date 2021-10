Vorige week kon je al bij ons lezen dat Epic Games wederom gratis games en in-game content aanbiedt op zijn online platform, zoals dat eigenlijk al continu gaat sinds de lancering. Vanaf 21 oktober wordt het huidige aanbod vervangen door een nieuwe game.

Tot 21 oktober kun je nog voor niks eigenaar worden van Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse en het Paladins Epic Pack. Daarna zal Among the Sleep er voor in de plaats komen, die in aanloop naar dit gratis aanbod niet meer te verkrijgen is. Op Steam hangt er momenteel een kostenplaatje van €16,99 aan.

Among the Sleep is gratis verkrijgbaar via Epic Games Store vanaf 21 oktober en dat tot en met 28 oktober.