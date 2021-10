Rainbow Six Extraction – voorheen bekend als Rainbow Six Quarantine – zou oorspronkelijk dit najaar verschijnen, maar afgelopen zomer stelde Ubisoft de game uit. De uitgever liet toen weten dat de shooter in januari 2022 zal uitkomen, maar daarbij werd geen exacte datum genoemd. Mogelijk heeft Ubisoft die datum nu zelf gelekt.

Het blijkt namelijk dat Ubisoft recent een blogpost over Rainbow Six Extraction van een update heeft voorzien. Daarin staat 20 januari 2022 genoemd als releasedatum. Ubisoft heeft zelf verder niets openlijk over de nieuwe releasedatum van de game gecommuniceerd, maar de wijziging van de blogpost is dus wel stilletjes gebeurd. Mogelijk is het bericht wat te vroeg aangepast en volgt binnenkort een officiële aankondiging.

Tot die tijd moeten we dit als een gerucht beschouwen, maar het zou dus zomaar eens kunnen zijn dat we vanaf 20 januari 2022 met Rainbow Six Extraction aan de slag kunnen. Zodra Ubisoft de datum officieel bevestigt, lees je het uiteraard hier.