De regisseur Hideo Kojima is gek op moderne brillen en de man werkte al eerder samen met J.F. Rey om speciale brillen te maken, die vervolgens verschenen in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. De twee heren lijken het erg fijn te vinden om elkaars partner te zijn, want de Fransman en de Japanner hebben weer een aantal brillen ontworpen.

Het gaat ditmaal om maar liefst drie stuks, waarvan er twee hierboven zijn afgebeeld. De rechter zal misschien bekend voorkomen, gezien het stukje glaswerk geleverd wordt met een masker wat we kennen uit Death Stranding. Datzelfde masker komt tevens van de mascotte van Kojima Productions: Ludens.

De andere twee brillen gaan meer voor een steampunk-achtige stijl, mede door de ronde ontwerpen. De brillen zijn straks in verschillende kleuren beschikbaar, waaronder zwart, blauw en met een legerprint.