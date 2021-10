Forza Horizon staat op de planning voor 9 november 2021 en met nog een paar weken te gaan heeft Playground Games goed nieuws weten te melden. De ontwikkelaar heeft via Twitter aangekondigd dat de game goud is gegaan en daarmee is de ontwikkeling afgerond.

Althans, de game is klaar om te verschijnen op de genoemde datum. Dat betekent echter niet dat Playground Games stil blijft zitten, want ze zullen ongetwijfeld werken aan een day one patch om de laatste oneffenheden glad te strijken. Hoe dan ook, de beoogde releasedatum zal in ieder geval gehaald worden.

I feel so incredibly honored to share these words on behalf of everyone who worked on #ForzaHorizon5:

We've Gone Gold! 🏆

I can't wait for you all to experience the game as we gear up to launch. For now, get acquainted with the music of Horizon Mexico: https://t.co/Zuq0fr4yHt pic.twitter.com/QZhJzxuVGP

— Alan Walsh 🏳️‍🌈 🇲🇽 #ForzaHorizon5 (@BeetleComet) October 18, 2021