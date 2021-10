Halo Infinite heeft al meerdere malen het publiek bereikt via multiplayer beta’s en tech previews, maar los van de showcase vorig jaar hebben we nog steeds vrij weinig vernomen van de campagne modus. Diezelfde showcase dwong 343 Industries om de game zelfs met een jaar uit te stellen.

Het ziet er echter naar uit dat we binnenkort meer informatie en mogelijk zelfs beelden van de verhaallijn mogen verwachten. De insider Tom Henderson heeft namelijk op Twitter een bericht geplaatst, waarin hij aangeeft dat hij heeft gehoord dat Xbox deze week met meerdere ‘grote onthullingen’ komt. Van een andere bron heeft hij juist vernomen dat de Amerikaanse studio binnenkort een showcase gaat presenteren met beelden van Halo Infinite.

Het is voor nu dus nog even koffiedik kijken, maar de kans is groot dat Microsoft het paradepaardje voorafgaand aan de release flink in het zonnetje gaat zetten. We houden het nieuws in de gaten en houden onze toetsenborden paraat.

Hearing that there are some "big announcements" coming from Xbox this week, but also heard from a separate person that there's a campaign showcase for #HaloInfinite is "coming soon". pic.twitter.com/6N2uWQPtNs

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 18, 2021