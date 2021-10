Bethesda heeft een nieuwe video van Starfield uitgebracht en die introduceert je tot een bepaald onderdeel van het universum: Settled Systems. The Settled Systems is een cluster van planeten en sterren waar verschillende facties leven in vrede, hoewel dat met frictie gepaard gaat.

In dit systeem zul je verschillende gevaarlijke groepen vinden, waaronder Ecliptic Mercenaries, Pirates of the Crimson Fleet en de House of Arun. Jij zal deze groepen tegenkomen als nieuw lid van de Constellation groep, waarbij je doel is om de geheimen van het universum te ontdekken.

Check de nieuwe video en kom weer wat meer over Starfield te weten. De game verschijnt op 11 november 2022 voor de Xbox Series X|S en pc.