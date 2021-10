Voor Forza-fans kan 9 november niet snel genoeg komen. Op deze datum komt namelijk Forza Horizon 5 uit voor de Xbox-consoles en pc. Als je het spel digitaal hebt gereserveerd of als je Xbox Game Pass-abonnee bent, dan kan je de game nu pre-loaden.

Misschien ben je iemand die een game pas gaat downloaden op de release zelf, maar wellicht dat het met Forza Horizon 5 toch een idee is om dat alvast eerder te doen. De racegame vraagt namelijk 105GB aan ruimte van je SSD. Heb je een Xbox One, dan neemt Forza Horizon 5 zelfs 116GB in beslag.

Ben je een pc-bezitter en wil je weten aan welke specificaties je computer moet voldoen, dan kan je dat hier nalezen.