AMD, Toshiba en Phil Spencer zeiden het onlangs al, maar nu zegt ook Intel dat de tekorten aan halfgeleiders nog wel even zullen aanhouden. Net zoals diens voorgangers zegt het Amerikaanse bedrijf dat er tot zeker 2023 tekorten zullen zijn en dat daarom producten zoals processoren en videokaarten, maar ook consoles zoals de Xbox Series X en PlayStation 5 moeilijk te verkrijgen zijn.

In gesprek met CNBC zegt CEO Pat Gelsinger dat de situatie mettertijd zal verbeteren, hoewel het dus nog een aantal jaren kan duren voordat het probleem volledig opgelost is. Gelsinger zegt dat het probleem zich nu op een dieptepunt bevindt en dat ieder opvolgend kwartaal de tekorten zullen verminderen. Gelsinger schat daarom in dat we pas in 2023 zitten voordat er weer een goede balans is tussen vraag en aanbod.

Het tekort aan halfgeleiders komt dankzij de coronapandemie. Daardoor zijn veel belangrijke ketens in het leveringsproces afgesloten, door de lockdowns groeide de vraag naar consoles echter enorm en dus ook de vraag naar dergelijke chips.

‘We’re in the worst of it now, every quarter next year we’ll get incrementally better, but they’re not going to have supply-demand balance until 2023.’