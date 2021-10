Het nadeel van pc-gaming is dat je aan bepaalde hardware specificaties vastzit als je een beetje normaal van een nieuwe game wilt genieten. Age of Empires IV houdt echter rekening met gamers die verouderde hardware in hun pc hebben zitten.

Executive producer Michael Mann heeft tegenover Xbox Wire laten weten dat de ontwikkelaar denkt dat de helft of zelfs meer van de gamers die Age of Empires IV gaan kopen, maar over de minimale specificaties beschikken om het spel te spelen.

Er is ook nog een significante groep die nog steeds het tweede en derde deel spelen op verouderde pc’s. Het is de bedoeling dat ook deze gamers kunnen gaan genieten van Age of Empires IV. Dit kan gedaan worden middels de ‘Min Spec Mode’.

In deze modus zal de resolutie lager zijn, de belichting wordt flink ingedamd en het destructiemodel zal nagenoeg verdwenen zijn. Als je het spel in multiplayer speelt, dan kan dit maar met maximaal vier spelers in plaats van acht.

Dus heb jij een (sterk) verouderde pc, dan kan je nog steeds van Age of Empires IV genieten. Wij zijn op het moment druk bezig met de game en onze review kan je binnenkort lezen.