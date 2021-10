Het is bijna zover, op 2 november mogen Apex Legends spelers aan de slag met het nieuwe seizoen dat de naam Apex Legends: Escape zal dragen. Om je alvast een beetje in de stemming te krijgen en de hype op te bouwen, hebben EA en Respawn Entertainment maar liefst twee nieuwe trailers uitgebracht en wat nieuwe informatie gedeeld.

In Apex Legends: Escape zullen spelers onder andere aan de slag gaan op een gloednieuwe map genaamd Storm Point. Storm Point is een eiland gelegen in de Oceanen van Gaia, dat op het eerste gezicht op een paradijselijk oord lijkt met zijn kristalheldere water, maar zoals je misschien wel weet bedriegt schijn soms. Zogenaamde Prowlers en spinnen krioelen over de eilandclusters. Misschien nog wel het meest vette van deze map is dat de top van de enorme berg het allerhoogste punt in Apex Legends tot nu toe is.

Naast een nieuwe map kunnen Apex Legends spelers ook aan de slag met een nieuwe legend, zoals ze dat gewend zijn van een nieuw seizoen. Dit seizoen is Ash de nieuwste Legend die zich bij het gevecht voegt. Dr. Ashleigh Reid, ofwel Ash, is een genadeloze Legend die elektrische vallen plaatst om zo tegenstanders in de val te lokken en in hun sporen te stoppen. Verder kan Ash met haar ultimate move een portaal openen met haar zwaard en zowaar naar een specifieke locatie ‘teleporteren’, vergelijkbaar met Wraiths portaal.

De laatste headline van het nieuwe seizoen is een gloednieuw wapen genaamd de C.A.R. SMG, een machinegeweer dat light en heavy ammo shells kan afvuren. Zoals gewoonlijk zal er ook een nieuw competitief seizoen van start gaan en kunnen spelers weer talloze uitdagingen voltooien om beloningen vrij te spelen middels de nieuwe Battle Pass.

Benieuwd hoe dit er in de praktijk allemaal uit zal zien? Check dan zeker even de onderstaande trailers voordat Apex Legends: Escape op 2 november uitkomt voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.