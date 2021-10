Binnenkort gaat het elfde seizoen van start in Apex Legends en dat betekent uiteraard de intrede van een nieuwe hero. Op de officiële site werd dan ook bekendgemaakt dat we binnenkort aan de slag kunnen met niemand minder dan Ash.

“Ash is done just overseeing the games: she’s ready to win them and prove she’s the Apex Predator.”

Ash is echter geen onbekende in de Titanfall/Apex Legends games. Dr. Ashleigh ‘Ash’ Reid was namelijk een slechterik in Titanfall 2 en komt nu in een ietwat andere vorm terug. Haar achtergrondverhaal kan je ontdekken in de onderstaande video.