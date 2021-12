In de tijden waarin we leven is af en toe wat afleiding zoeken geen overbodige luxe. Hoewel het niet het meest royale jaar was qua game releases, is nog steeds genoeg de revue gepasseerd wat ons een glimlach op ons gezicht heeft doen toveren. De PlayStation 5 en de Xbox Series X|S zijn nog steeds moeilijk te verkrijgen, dus alvast succes gewenst voor de nog zoekende. Ditzelfde geldt natuurlijk voor de pc-gamers, die nog altijd te kampen hebben met de extreme tekorten. Gelukkig weet Nintendo een frisse wind te bieden met de Switch OLED, die uiterst geslaagd is. Natuurlijk zijn de consoles van de vorige generatie nog steeds relevant, dus alles bij elkaar is er genoeg om op terug te blikken.

Want ja, dit jaar zijn wij natuurlijk als site multiplatform gegaan, dus het aanbod qua games is er alleen maar meer op geworden. Vele games hebben wij mooie beoordelingen mogen geven. Zo is bijvoorbeeld Returnal een zeer bijzondere game uit de stal van Sony, Halo is weer terug en ook Samus Aran heeft in Metroid Dread laten zien dat die franchise na zoveel jaren nog steeds de moeite waard is. Maar er is nog zoveel meer wat de moeite waard was, en daarom is aan jullie de vraag: welke game was het meest memorabel of geslaagd in 2021?

Hier is natuurlijk geen fout of goed antwoord in, het gaat erom welke game dit jaar jou het meest heeft weten te verrassen. Hoewel de drie grote partijen elk met een aantal exclusives hebben weten te pronken, hebben de third party uitgevers natuurlijk ook niet stil gezeten. Denk bijvoorbeeld aan een It Takes Two, Resident Evil 8: Village en natuurlijk Tales of Arise om maar wat te noemen. Laat het weten in de comments hieronder. Wees wel lief voor elkaar en respecteer ieders mening.