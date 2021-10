Iedere Call of Duty speler van de afgelopen twee jaar weet ervan: de immens grote bestandsgroottes van de games. Zeker op consoles zijn de vele gigabytes die Call of Duty vereist een probleem en dit probleem irriteert menig speler. Met name Warzone in combinatie met een van de andere delen vraagt enorm veel ruimte. Activision is daarvan op de hoogte en met Call of Duty: Vanguard in het vooruitzicht, beloven ze hier nu eindelijk werk van gemaakt te hebben.

Via het Twitter-account van Call of Duty werd namelijk gedeeld dat de bestandsgrootte van Call of Duty: Vanguard veel minder zal zijn. Dankzij de zogeheten ‘on demand texture streaming’ technologie zal dit resulteren in een bestandsgrootte van zo’n 30 tot 50% minder op current-gen consoles en pc. Een enorme stap in de goede richting voor iedereen die voorheen zoveel games moest verwijderen om Call of Duty te spelen.