Net zoals vrijwel elke andere week brengt Sony ons een nieuwe aanbieding in de PlayStation Store. Deze week hebben we afscheid van NBA 2K22 genomen als deal van de week. Deze game heeft plaatsgemaakt voor het vrij recent uitgegeven Deathloop en daar zijn nu een tweetal deals voor beschikbaar. Daarnaast is ook de Ultimate Edition van FIFA 22 deze week in de aanbieding en deze deals hebben we gelijk voor je op een rijtje gezet.

Hieronder kan je de deals in kwestie bekijken en je kunt via de links direct gebruikmaken van de aanbiedingen. Deathloop is zowel met de standaard als Deluxe editie in de aanbieding en bij FIFA 22 gaat het enkel om de Ultimate Edition. Beide edities van Deathloop zijn voorzien van 34% korting en FIFA 22 Ultimate Edition kan je met 25% korting aanschaffen.

Heb je geen PSN-tegoed meer? Dan kan je daarvoor hier terecht.