Recent maakte CD Projekt RED bekend dat ze de upgrade van Cyberpunk 2077 en The Witcher 3: Wild Hunt voor current-gen systemen hadden opgeschoven naar 2022. Nu het einde van het jaar in zicht komt, heeft de ontwikkelaar ook de algemene Cyberpunk 2077 roadmap van een update voorzien. Daaruit blijkt dat er nog meer is opgeschoven.

Zoals op de wat kleine afbeelding hieronder zien valt, zijn ook andere updates en verbeteringen naar 2022 opgeschoven. Hetzelfde geldt voor de gratis downloadbare content. Sterker nog, het ziet er zelfs naar uit dat er dit jaar helemaal geen update meer voor de game zal verschijnen. Spelers die op verbeteringen wachten zullen dus nog even geduld moeten hebben.