Een van de nieuwe features in Battlefield 2042 is het zogeheten Battlefield Portal. Met deze tool kunnen spelers zelf content maken op basis van de oudere games in de franchise en in een eerder artikel ging Johnny daar al uitgebreid op in.

EA en DICE hebben nu een nieuwe trailer uitgebracht die Battlefield Portal laat zien. Dit geeft een duidelijk beeld van wat je precies van deze modus mag verwachten. Battlefield Portal is direct vanaf de release op 19 november beschikbaar in Battlefield 2042.