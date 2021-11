Halo staat al sinds jaar en dag bekend om zijn uitgebreide lore. Dit beperkt zich overigens niet alleen tot games, maar ook andere media zoals films, strips en zelfs boeken. We staan op de drempel van een nieuwe entry in de langlopende reeks – Halo Infinite – en dus is een opfrisser wel handig.

Gelukkig zijn 343 Industries en Microsoft daarop ingespeeld en hebben ze de onderstaande trailer vrijgegeven, de eerste in een reeks trailer die de ‘UNSC Archives’ heet. We horen het verhaal van twee mariniers die buitenaardse technologie vinden. Het stukje tech zou later de basis zijn voor het iconische energieschild van Master Chief en co.

Je kunt de trailer hieronder bekijken. Halo Infinite is vanaf 8 december verkrijgbaar voor de Xbox Series X|S, Xbox One en pc.