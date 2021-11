Tijdens de gamescom kondigde 2K Games Marvel’s Midnight Suns aan en gelijk werd bij die aankondiging ook aangegeven dat de game in maart 2022 zou verschijnen. Nu enkele maanden later blijkt dat toch iets te ambitieus te zijn, waardoor de game is uitgesteld.

Via Twitter laat Fireaxis weten dat ze de game hebben moeten uitstellen naar de tweede helft van 2022. Er wordt geen nieuwe datum genoemd, dus het is even afwachten wanneer de game nu precies verschijnt. De reden voor het uitstel is dat ze zo betere kwaliteit kunnen garanderen.