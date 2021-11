Battlefield 2042 is over twee weken verkrijgbaar, maar iedereen kon onlangs al een voorproefje op de ervaring krijgen. Dit middels de open beta die georganiseerd werd, waarmee DICE de game op diverse manieren kon testen. Die beta is een succes gebleken, want er zijn miljoenen mensen die hebben meegedaan.

EA heeft laten weten dat 7.7 miljoen mensen de beta hebben gespeeld, wat bijzonder veel is. Voordat de beta open werd gesteld, was er een early access periode voor EA Play abonnees en mensen met een pre-order. Ook dat mag een succes genoemd worden, want tijdens deze gesloten periode deden er 3.1 miljoen mensen mee.

Battlefield 2042 is vanaf 19 november verkrijgbaar en onze indrukken van de game lees je hier. Meer weten over Battlefield Portal? Dan kan je hier terecht.