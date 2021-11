’s Werelds meest bekende detective maakt binnenkort zijn comeback op onze consoles met Sherlock Holmes: Chapter One. Deze game zal ons het origineverhaal van de detective vertellen en dat is uiteraard geen simpele taak. Ontwikkelaar Frogwares moest dus hun beste beentje voorzetten en een nieuwe video vertelt ons wat meer over hoe ze deze taak hebben aangepakt.

Frogwares maakte gebruik van allerlei technieken die je helemaal moeten meeslepen in het verhaal. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan speciale lichttechnieken die belangrijke voorwerpen op een specifieke manier kunnen belichten. De nadruk van de game ligt echter nog steeds op het verhaal zelf en minder op het technische aspect, wat we kunnen afleiden uit het onderstaande statement van de ontwikkelaar.

“As we near the release SHCO, we’re seeing a lot of comments excited for the game which is such an amazing feeling. But we also see a fair amount of comments comparing some of our stuff to much bigger and more expensive titles. We totally understand the demand for technically-flawless games. However when a team of our calibre creates a game, we need to prioritize what matters most – an emotional experience that is hopefully bigger than the sum of its technical parts.”