Sherlock Holmes: Chapter One is momenteel reeds beschikbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Nadat de studio eerder aangaf dat de game enkele weken later zou verschijnen op de PS4 en Xbox One, lijkt dat uitstel toch iets langer te duren dan gedacht.

In een bericht op Twitter laat de ontwikkelaar namelijk weten dat er inmiddels stevige vooruitgang is geboekt, maar dat de game pas verschijnt in het eerste kwartaal van 2022 op de PlayStation 4 en Xbox One. Er blijkt namelijk wat meer tijd nodig te zijn om de game goed te optimaliseren.

Recent hebben we de PS5-versie van Sherlock Holmes: Chapter One kunnen spelen en in onze review lees je meer over de game.