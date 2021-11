Vanaf vandaag kunnen we weer aan de slag met het vergrootglas en een grote portie argwaan, het is namelijk de release van ontwikkelaar Frogwares’ nieuwe Sherlock Holmes game.

In Sherlock Holmes: Chapter One stappen wij in de schoenen van de alom bekende detective en speuren we een grote open wereld af, op zoek naar aanwijzingen. De onderstaande launch trailer geeft ons een korte introductie tot de sfeer en het verhaal.

Sherlock Holmes: Chapter One is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De last-gen versies volgen op een later moment.