Sherlock Holmes: Chapter One ligt nu enkele maanden in de schappen en voor de game is tevens een Season Pass beschikbaar. Met deze extra krijg je toegang tot alle uitbreidingen die inmiddels verschenen zijn en je kunt nu ook met de laatste uitbreiding aan de slag. M for Mystery is nu namelijk uitgebracht voor alle beschikbare platformen.

In M for Mystery zal de jonge Sherlock Holmes tegenover een mysterieus figuur genaamd M komen te staan. Wat de motieven van dit figuur zijn mag jij uiteraard als speler ontrafelen en wie weet is het wel een bekende van onze beroemde speurder. Spelers die niet over de Season Pass beschikken, kunnen deze laatste uitbreiding aanschaffen voor €9,99.

Wil je meer weten over Sherlock Holmes: Chapter One? Check dan zeker even onze review.

We are happy to announce that M for Mystery – our final DLC for Chapter One – is now available on all platforms! In this one, Sherlock faces a shadowy figure known only as M 🤔

The quest line will start automatically upon completing the combat tutorial case. pic.twitter.com/ViEZVfMz8d

— Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) March 24, 2022