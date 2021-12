Iets meer dan een maand geleden werd Sherlock Holmes: Chapter One uitgebracht door Frogwares. De game is nu beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hoewel we nog tot het eerste kwartaal van 2022 moeten wachten op de PS4- en Xbox One-versie, is Frogwares al wel begonnen met de post-launch ondersteuning van het spel.

De studio heeft namelijk de eerste verhaaluitbreiding voor Sherlock Holmes: Chapter One uitgebracht. Deze eerste DLC heet Beyond A Joke en dit hoofdstuk is volgens de ontwikkelaar goed voor ongeveer een uur aan gameplay. De uitbreiding is zonder extra kosten te downloaden voor iedereen die de Deluxe Edition of de Season Pass van Sherlock Holmes: Chapter One bezit. De DLC is ook los te koop. In 2022 zal Frogwares nog twee verhaaluitbreidingen voor Sherlock Holmes: Chapter One uitbrengen.

