Sherlock Holmes: Chapter One is pas ongeveer een week uit en op het eerste oog lijkt het spel goed te presteren. Ontwikkelaar Frogwares heeft nog geen verkoopcijfers vrijgegeven, maar liet wel via Twitter weten dat alle spelers het Detective Pack gratis zullen ontvangen als bedankje, iets wat ze natuurlijk niet zo snel zouden doen als het spel onder verwachtingen presteerde.

Het Detective Pack bevat een aantal outfits en vermommingen voor Sherlock, zoals de Greatest Detective outfit, de Master Sleuth outfit en de Ukrainian Jon outfit. Spelers op pc kunnen het pakket nu al gratis downloaden en deze zal ‘binnenkort’ ook beschikbaar zijn op alle andere platformen.

Sherlock Holmes: Chapter One is beschikbaar op de PS5, Xbox Series X|S en pc. De last-gen versies komen iets later. De review voor Sherlock Holmes zal je ook zeer binnenkort kunnen lezen op PlaySense, mocht je nog twijfelen of je het spel wilt aanschaffen.

To say thank you for your support, here’s a little token of our appreciation.

The Sherlock Holmes Chapter One Detective Pack is waiting. New outfits and disguises, ready to download. All for free.

Steam available now. Other platforms coming soon.

Link: https://t.co/SCt7WbgukO pic.twitter.com/nnR5UbkYWn

— Sherlock Holmes Chapter One (@SHolmes_Games) November 23, 2021