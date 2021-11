Het is nog niet eens een week geleden sinds we een Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl trailer hebben gekregen van Nintendo of het is alweer tijd voor een nieuwe trailer, wat niet heel gek is aangezien het spel over iets minder dan twee weken in de winkels zal liggen.

In deze korte trailer genaamd ‘Rediscover the Sinnoh Region’, krijgen we nogmaals een blik op hoe de wereld van Pokémon Diamond en Pearl opnieuw is vormgegeven voor de aankomende heruitgave. De trailer is iets langer dan 30 seconden en laat vooral gameplay zien. Niet heel veel nieuws, maar toch leuk om even te bekijken.

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl komen 19 november uit op de Nintendo Switch.