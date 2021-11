Pokémon fans hebben zich nu al iets meer dan een week lang kunnen storten op Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl, maar er zullen ongetwijfeld ook nog twijfelaars zijn die niet weten of ze het spel willen halen of mensen die überhaupt nog geen Nintendo Switch hebben, maar er wel een willen halen. De eerste groep twijfelaars kan natuurlijk Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl reviews lezen, maar voor de tweede groep ligt dat iets ingewikkelder.

In de onderstaande video, uitgebracht door Open Surprise, kan je gemakkelijk het grafische verschil zien in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl op de Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch Base en Nintendo Switch OLED. Zoals je misschien verwacht is de schermkwaliteit van het OLED-model vele malen beter, maar met deze handige video kan je het precieze verschil in kwaliteit zien, zo komen de kleuren op de Switch Lite er heel anders uit dan bij de andere twee modellen.

Bekijk de video hieronder om de verschillen zelf te bekijken. Pokémon fans die al helemaal klaar zijn met Brilliant Diamond & Shining Pearl hoeven overigens niet heel lang te wachten, Pokémon Legends: Arceus komt namelijk al op 28 januari 2022 uit op de Nintendo Switch, die marketing machine zal waarschijnlijk dus in december op volle toeren gaan draaien.