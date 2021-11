Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl staan gepland voor een release op 19 november. We zullen dus nog een week moeten wachten vooraleer de game verkrijgbaar is. Nintendo heeft in aanloop naar de release alvast laten weten dat er een update van ongeveer 3GB gedownload moet worden. Deze update komt ook gelijk met patch notes, die we hieronder op een rijtje hebben gezet.

De update zal vandaag beschikbaar gesteld worden, wat opvallend vroeg is. Toch is dit vast niet zonder reden, want de games zijn namelijk al gelekt en worden gespeeld door gamers wereldwijd. Voordat je nu naar de winkel rent, retailers houden zich over het algemeen aan het release embargo, dus je zult nog even geduld moeten hebben.