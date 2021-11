Pokémon Shining Pearl is pas net uit en spelers hebben al diverse glitches en bugs weten te vinden. Over het algemeen zijn bugs en glitches ongewenst, maar dit is niet altijd het geval en zeker niet voor speedrunners die daardoor soms bepaalde delen van het spel kunnen overslaan. Zodoende heeft content creator Werster het wereldrecord kunnen behalen met een tijd van 33 minuten en 10 seconden.

In zijn run gebruikt Werster diverse trucs en glitches zoals het uitzetten van het geluid, zodat dit niet worden geladen wat zorgt voor kortere laadtijden. Hij weet het grootste deel van het spel over te slaan door buiten de map te gaan en een menu glitch te gebruiken, waardoor de scripts voor random encounters en trainer gevechten niet laden.

Voor fans van Pokémon, speedruns of mensen die geïnteresseerd zijn in coole glitches, raad ik zeker aan om de speedrun in ieder geval deels te bekijken. Het is heel interessant om te zien hoe snel speedrunners zo veel verschillende fouten in het spel hebben kunnen vinden om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Werster is zo aardig geweest om een volledige lijst gebruikte glitches te delen.

Het zal waarschijnlijk een kwestie van tijd zijn voordat speedrunners nog snellere tijden neer zullen kunnen zetten in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl en het zal interessant zijn om te zien of Pokémon Legends: Arceus ook net zo makkelijk te speedrunnen zal zijn, aangezien het iets minder lineair zal zijn dan we gewend zijn van Pokémon