Naast de remakes Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl staat er binnenkort nóg een Pokémon avontuur op de agenda: Pokémon Legends: Arceus. Deze nieuwe titel lijkt de inmiddels bekende Pokémon formule ietwat op te schudden en pas geleden dook er nog wat ‘found footage‘ op van een mysterieus monster.

Ontwikkelaar GameFreak en The Pokémon Company hebben nogmaals wat informatie én beelden gedeeld van Legends: Arceus. Zo maakt het duo bekend dat spelers die een pre-order plaatsen een speciaal masker mogen verwachten: ‘The Baneful Fox Mask’ en het stuk kledij is gebaseerd op de Zoroark die alleen in de Hisui regio te vinden is.

Daarover gesproken, men heeft ook de officiële artwork van de Hisui Zorua en Hisui Zoroark gedeeld. Ten slotte is er een nieuwe trailer vrijgegeven, ook deze beelden staan geheel in het teken van de eerdergenoemde wezentjes.

Pokémon Legends: Arceus is vanaf 28 januari exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.