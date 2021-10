Eerder deze week deelden wij al een mysterieuze teaser van zogenoemde ‘found footage’. Dit dan van een man die een nieuw soort Pokémon ontdekt. Helaas liep het niet goed af voor de man en moesten de beelden er dus ook aan geloven. Ontwikkelaar Game Freak heeft echter zijn best gedaan om ons toch nog de beelden wat duidelijker voor te kunnen schotelen.

Er gingen gelijk veel theorieën rond op het internet over welke Pokémon dit zou kunnen zijn. Nu is het meervoud van Pokémon nog steeds Pokémon, want het zijn er namelijk twee. Zorua en Zoroark krijgen hun eigen Hisuian vorm. De oorspronkelijke Zorua en Zoroark zijn Pokémon van het ‘Dark’-type, maar hun Hisuian vormen zullen half ‘Normal’ en half ‘Ghost’-types zijn.

Een bijzondere combinatie, die nog nooit eerder is gebruikt in een Pokémon game. Deze combinatie maakt de Hisuian vorm van deze Pokémon enkel zwak voor, jawel, het ‘Dark’-type. Lichtelijk ironisch gezien deze Pokémon van origine dus ook dat type hebben. We verwachten binnenkort meer updates over Pokémon Legends: Arceus, het duurt namelijk niet heel lang meer tot de release. Op 28 januari aanstaande kunnen we de mysterieuze Hisui regio gaan verkennen.