Game Freak heeft een nieuwe teaser uitgebracht voor Pokémon Legends: Arceus en het is niet wat je normaal gesproken van Pokémon gewend bent, het is namelijk in een ‘found footage’ stijl gedaan, een filmtechniek dat veelal gebruikt wordt in horror films. De teaser lijkt op het eerste gezicht geen nieuwe info te delen maar is dat ook echt het geval?

De teaser laat beelden zien gemaakt door een persoon die op onderzoek is in een sneeuwachtig gebied van de Hisui regio. In de teaser vind hij eerst een groep Snorunt, maar hierna neemt de teaser een duistere wending. De onderzoeker vindt een voor hem onbekende Pokémon die iets weg heeft van Growltihe of Vulpix, maar geen van deze twee Pokémon blijkt te zijn. De Pokémon lijkt schattig, maar het abrupte einde van de teaser lijkt te bewijzen dat schijn bedriegt.

Mogelijk gaat dit om een gloednieuwe Hisuian Pokémon of een nieuwe evolutie van een bekende Pokémon. Wij denken dat het mogelijk gaat om de evolutie van Hisuian Growlithe gebaseerd op de teaser, maar zeker weten doen we het niet. Zou het mogelijk zijn dat we binnenkort een nieuwe teaser of trailer te zien krijgen met meer info?

Wat voor nieuwe info denken jullie dat er verscholen zit in de teaser? Laat het weten in de comments, misschien merk jij iets op wat wij gemist hebben!