Bij de oorspronkelijke onthulling van Pokémon Legends: Arceus en de beelden van de game die volgden, kregen veel mensen het idee dat het spel wel eens een grote open wereld zou kunnen bevatten. Het had in dat opzicht wel wat weg van een game als The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Het blijkt nu echter dat dit niet het geval is. Pokémon Legends: Arceus heeft geen open wereld.

Dit wordt duidelijk uit een verklaring van The Pokémon Company richting Kotaku. In de verklaring legt het bedrijf uit dat Jubilife Village als hoofdbasis dient in Pokémon Legends: Arceus. Vanuit daar worden spelers op missies gestuurd. Deze missies vinden plaats in “open gebieden” en na het voltooien van zo’n missie keer je als speler terug naar Jubilife Village. Niet één grote open wereld om te verkennen dus, maar wel diverse gebieden waar je gedurende je missies op pad kunt gaan.

“In Pokémon Legends: Arceus, Jubilife Village will serve as the base for surveying missions. After receiving an assignment or a request and preparing for their next excursion, players will set out from the village to study one of the various open areas of the Hisui region. After they finish the survey work, players will need to return once more to prepare for their next task. We look forward to sharing more information about exploring the Hisui region soon.”

Pokémon Legends: Arceus verschijnt op 28 januari 2022 voor de Nintendo Switch.