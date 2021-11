Het is nog maar een aantal weken wachten en dan kunnen we eindelijk weer aan de slag met een nieuwe Pokémon game, Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl liggen namelijk vanaf 19 november in de winkelschappen. Om je alvast een beetje warm te krijgen heeft Nintendo een nieuwe commercial uitgebracht.

De trailer wisselt af tussen live action en in-game beelden zoals we gewend zijn van Pokémon commercials. Het spel zal exclusief beschikbaar zijn op de Nintendo Switch, mocht je dus benieuwd zijn naar de remake van deze klassiekers, neem dan zeker even een kijkje.

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn niet de enige Pokémon games op de planning, een aantal maanden na de release van deze twee games zullen we namelijk ook aan de slag kunnen met Pokémon Legends: Arceus, een Pokémon spel dat iets nieuws lijkt te proberen en van de traditionele gameplay stijl afstapt, iets waar we zelf heel erg naar uitkijken.