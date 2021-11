Gearbox Software en 2K Games hebben vandaag Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure aangekondigd. Het gaat hier om een stand-alone uitgave van de quest uit 2013, die destijds bij Borderlands 2 hoorde. Deze missie heeft de ontwikkelaar opgepoetst voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

De prijs die gevraagd wordt voor Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure ligt op ongeveer een tientje. De ‘game’ dient als opmaat voor het aanstaande avontuur van dit bekende personage. Ga je de game echter via pc spelen, dan is deze release gratis te claimen via de Epic Games Store. Dit kan tot 16 november.

Iedereen die niet helemaal bekend is met deze quest. Het betreft hier een uitbreiding die in 2013 voor Borderlands 2 uitkwam en op een goede ontvangst kon rekenen. Deze heruitgave komt met de herkenbare chaotische gameplay van toen, aangevuld met nieuwe loot en cosmetische zaken.

Bij interesse kun je nu in de verschillende digitale winkels terecht om deze ‘game’ aan te schaffen. Tiny Tina’s Wonderlands verschijnt op 25 maart 2022 voor de eerder genoemde platformen.