De games van 2022 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – De S.T.A.L.K.E.R. franchise is inmiddels een oudje te noemen, want het eerste deel verscheen in 2007. In de jaren daarop verscheen er meer, maar na 2010 werd het stil. De franchise bestaat echter nog steeds en zal met zijn vervolg als tijdelijk exclusieve game naar de Xbox komen. De game is geruime tijd terug aangekondigd, maar de ontwikkelaar neemt de tijd om echt iets moois neer te zetten. Dat mogen we in 2022 verwachten onder de noemer S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Een game die het verhaal voortzet, maar dan wel op een moderne manier, gezien we dik tien jaar verder zijn sinds het laatste deel verscheen.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – De nucleaire installatie nabij Pripyat in Oekraïne is in 2006 opnieuw op mysterieuze wijze geëxplodeerd, waardoor er vreemde dingen gebeuren in de zogeheten ‘Chernobyl Exclusion Zone’. Bovennatuurlijke gebeurtenissen tarten de wetenschappelijke basis en dat maakt dat het gebied gevaarlijker is dan ooit. Dit trekt echter ook mensen aan en een van die mensen speel jij. Als soldaat trek je met anderen het gebied in en niet omdat het nu zo leuk is om tegen gemuteerde monsters te vechten, maar om zogeheten ‘artifacts’ te verzamelen. Dit zijn items die zijn ontstaan na de tweede explosie en geven de mens een unieke eigenschap. Op het moment dat je als speler over zo’n artefact beschikt, ben je beschermt tegen radiatie en je lichaam zal sneller helen.

Het mag duidelijk zijn dat dit bijzondere gegeven voor spanningen zorgt en dat brengt het nodige gevaar met zich mee. Het spul is waardevol, maar ondertussen wordt het gebied geteisterd door mutanten en andere Stalkers, zoals mensen genoemd worden die zich in de Exclusion Zone begeven. Er staat dus een uniek avontuur op je te wachten en volgens de ontwikkelaar is het non-lineair van aard, waardoor je zelf bepaalt hoe het verhaal zich zal ontwikkelen. Als speler krijg je te maken met allerlei keuzes, zowel in gameplay als verhaal, wat de game een meerwaarde moet geven in de zin van een unieke beleving. Tel daar de horrorachtige elementen en schitterende graphics bij op en S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl heeft genoeg in huis om te kunnen boeien.

Voorlopige verwachting: De game is al geruime tijd in ontwikkeling en is meermaals voorbij gekomen als een van de hoogtepunten tijdens een Microsoft showcase. De omgeving Tsjernobyl blijft vandaag de dag boeien en dat met een fictieve invulling van het verhaal levert in potentie een bijzonder avontuur op. Dit avontuur zul je zelf vormgeven, je krijgt te maken met gevaarlijke vijanden die de spanning de hoogte injagen en dat alles volgens de hedendaagse technische standaard. We hebben lang op een vervolg moeten wachten, maar die is nu echt in aantocht en we kunnen niet wachten om weer terug in het S.T.A.L.K.E.R. universum te duiken met deze game. Bekijk de video hieronder en zeg zelf, dat ziet er indrukwekkend uit. Niet?