Over een aantal dagen kunnen detective liefhebbers aan de slag met niemand minder dan Sherlock Holmes. De iconische speurder zal namelijk op 16 november zijn origine verhaal uit de doeken doen in Sherlock Holmes: Chapter One en dat belooft dus veel onderzoek doen, conclusies trekken en uiteraard de misdadigers opsporen. In de nieuwe trailer maken we kennis met het titulaire personage en zijn karakter.

Vanaf jongs af aan zat het verlangen voor gerechtigheid al in Sherlock Holmes en dat is uiteraard te zien in de trailer. Zo zien we duidelijk hoe de Britse speurneus groeit door de jaren heen en we zien veel gameplay elementen voorbij komen. Een daarvan is het beschuldigen van mensen en dat zou zomaar fout kunnen gaan als je niet genoeg bewijs hebt verzameld.

Hieronder kan je de trailer bekijken.